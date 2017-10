Seit heute, den 13.10., ist das  Casino Schaanwald geöffnet

Faites vos jeux!

Nachdem die Betriebsbewilligung für das Casino Schaanwald bei den Verantwortlichen eingegangen ist, öffnen sich heute am Freitag, den 13. Oktober 2017 nach zweijähriger Vorbereitungsarbeit die Türen zum Schaanwälder Casino.

Das schreibt die Casino Austria (Liechtenstein) in einer Medienmitteilung. «Wir sind bereit» führt Direktor Thomas Pirron aus. Das Casino ist täglich von 11.00 Uhr bis 03.00 Uhr zugänglich, an den Wochenenden werden die Öffnungszeiten bis 04.00 Uhr verlängert.

Die offizielle Eröffnung findet am 25. Oktober 2017 statt. Das Casino Schaanwald ist das zweite Casino in Liechtenstein, nachdem das Casino in Ruggell am 9. August seine Tore geöffnet hat.