Schweizer BMC Team an der Lombardei-Rundfahrt

Starkes Aufgebot für kommenden Samstag



Das BMC Team wird mit einem äusserst starken Fahreraufgebot an der Lombardei-Rundfahrt am Samstag teilnehmen.

Unter der Führung von Kapitän Nicolas Roche, der mit dem vierten Rang am schweren Eintagesrennen Giro dell’Emilia aufhorchen liess, heisst es für die schweizerische Radsportgruppe mit US-amerikanischer Lizenz, mit neuen guten Resultaten präsent zu sein.

Wie sich Sportdirektor Maximilian Sciandri heute ausdrückte, habe das BMC Team mehrere Karten am letzten grossen Rennen der Saison auszuspielen. „Wir sahen am Giro dell’Emilia in welch‘ guter Verfassung sich Nicolas Roche derzeit befindet und er kann sich auch bei der Lombardei-Rundfahrt bestens in Szene setzen. Ihm zur Seite steht ein starkes Team“, sagte Sciandri.

BMC-Aufgebot: Damiano Caruso (ITA), Alessandro De Marchi (ITA), Martin Elmiger (SUI), Ben Hermans (BEL), Amaël Moinard (FRA), Nicolas Roche (IRL), Michael Schär (SUI), Manuel Senni (ITA). Sports Directors: Maximilian Sciandri (ITA), Fabio Baldato (ITA).