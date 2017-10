Regierungsrätin Gantenbein: «Sicherheitspolitische Herausforderungen wachsen ständig»

Vaduz /- Am Montag, 2. Oktober 2017, wurden durch Regierungschef Adrian Hasler im Beisein von Innenministerin Dominique Gantenbein und Polizeichef Jules Hoch neue Polizisten vereidigt. Die zwei Polizeiaspiranten des Ausbildungsjahres 2016/17 der Polizeischule Ostschweiz sind mit diesem Akt offiziell in die Landespolizei aufgenommen worden.

Während der Vereidigung im Regierungsgebäude wiesen Regierungschef Adrian Hasler und Regierungsrätin Dominique Gantenbein auf den hohen Stellenwert der täglichen Polizeiarbeit hin. „Sicherheit ist ein zentraler Wertebegriff in einer offenen, demokratischen Gesellschaft und wesentliche Voraussetzung für alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Das sicherheitspolitische Umfeld verändert sich ständig und damit steigen auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen“ betonte die Innenministerin. Sie gratulierte den zwei Polizisten zum Prüfungserfolg und wünschte ihnen alles Gute für ihre anspruchsvolle Tätigkeit.

Polizeichef Jules Hoch betonte in seiner Ansprache, dass Sicherheit nur mit ausreichend gut ausgebildeten Polizisten möglich ist: „Liechtenstein zählt zu einem der sichersten Länder in Europa. Die professionelle Ausbildung unserer Polizisten ist dabei die Grundlage des hohen Sicherheitsniveaus in Liechtenstein“.

Anspruchsvolle Ausbildung

Stefan Vogt und Daniel Hobi absolvierten ihre einjährige Ausbildung an der Polizeischule Ostschweiz in Amriswil/TG. Neben den theoretischen, taktischen und handlungspraktischen Grundlagen der Polizeiarbeit wurde in zusätzlichen Spezialmodulen auch Wissen zur liechtensteinischen Rechtsmaterie vermittelt. Im Praktikum bei der Landespolizei sammelten sie zudem Erfahrungen im Polizeialltag in unserem Land. Die Landespolizei gratuliert den zwei neuen Polizisten ganz herzlich zum Ausbildungserfolg und wünscht ihnen viel Freude in ihrem neuen Beruf.