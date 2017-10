Nach fürchterlichem Sturz bei der Tour de France 2017: Richie Porte is back

Am Wochenende: Start beim Japan Cup Cycle Road Race/zwei Schweizer im BMC Team

Das grosse Trumpfass des BMC-Teams, Richie Porte, der sich bei der Tour de France erheblich verletzt hatte, ist im Renngeschehen zurück.

Sein erster Renneinsatz folgt am kommenden Wochenende bei der Tour des zweitägigen Radrennens Japan Cup Cycle Road Race. Richie Porte nahm an diesem Rennen zuletzt im Jahre 2013 teil. Sportdirektor Fabio Baldado freut sich auf den Einsatz von Porte, der zusammen mit den Schweizer Radprofis Danilo Wyss und Michael Schär dieses Aufbaurennen für die neue Saison bestreitet. Zudem ist auch erstmals der junge Bram Welten dabei, der in Japan sein Debüt gibt.

Der Japan Cup beinhaltet am Samstag ein Kriterium und am Sonntag ein Strassenrennen. Das BMC Team freu sich auf den Einsatz und wird versuchen ein gutes Resultat zu erzielen. Es ist das letzte Rennen der Saison für diese Fahrer, bevor im Januar mit der Teilnahme bei „Down Under“ in Australien in die neue Saison gestartet wird.

Japan Cup Cycle Road Race (22-23 October)