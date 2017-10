Liechtensteins Fussball-Nationalmannschaft empfängt Israel

WM-Qualifikation am Freitag, 6.10: Liechtenstein

spielt gegen Israel

Im zweitletzten Qualifikationsspiel trifft Liechtensteins Nationalteam am kommenden Freitag, 6. Oktober 2017 um 20:45 im Rheinparkstadion auf die Fussball-Auswahl von Israel. Das abschliessende WM-Quali-Spiel für die Teilnahme an der WM im Russland 2018 findet drei Tage später in Mazedonien statt.

Liechtenstein wird die Qualifikation auf dem gewohnt letzten Platz absolvieren. Bisher gelang der Pauritsch-Elf gerademal ein Tor in allen den Spielen und das war am 9. Oktober 2016 gegen Israel (2:1).

Die Liechtensteiner Kicker haben sich viel vorgenommen, um das letzte Gruppenspiel zu Hause gegen Israel im Rheinparkstadion erfolgreich zu gestalten. Auch gegen Mazedonien drei Tage später liegt was drin. Leider muss Rene Pauritsch auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten, was die Sache nicht leichter macht.

WM Russland 2018 Resultate: Qualifikationsspiele der FL-Nationalmannschaft

5.9.2016: Spanien – Liechtenstein /(FL) 8:0

6.10.2016: Liechtenstein – Albanien 0:2

9.10.2016: Israel – Liechtenstein 2:1

12.11.2016 Liechtenstein – Italien 0:4

24.03.2017 Liechtenstein – Mazedonien 0:3

11.06.2017 Italien – Liechtenstein 5:0

02.09.2017 Albanien – Liechtenstein 2:0

05.09.2017 Liechtenstein – Spanien 0:8

06.10.2017 Liechtenstein – Israel, Rheinparkstadion -Vaduz 20:45 Uhr

09.10.2017 Mazedonien – Liechtenstein