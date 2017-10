Liechtensteiner Doppel-Derby in der 4. Liga (Gr.1)

USV Eschen/Mauren 2 – Triesen 2

und Balzers 3-Schaan 2

Heute Dienstag treffen sich die vier Liechtensteiner Viertligisten USV Eschen/Mauren II, Triesen II sowie der Balzers III und FC Schaan IIb zur achten Meisterschaftsrunde.



Dabei sind die Triesner (1.Rang) und Balzers (2.Rang) gegenüber ihren Kontrahenten in der Favoritenrolle. Diese beiden Vereine führen die Tabelle der 4. Liga /(Gr.1) knapp vor dem FC Celerina und dem USV II an. Schaan folgt auf Rang 7. Interessant wird das Abschneiden der beiden Oberländer Vereine Triesen und Balzers sein, denn wahrscheinlich kommt aus diesen beiden Teams der wahrscheinlichste Direktaufsteiger in die 3. Liga.

Di 10.10.2017

20:00 USV Eschen/Mauren 2 – FC Triesen 2

20:00 FC Balzers 3 – FC Schaan 2b

Tabelle

Formularende