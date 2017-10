Referendum in beiden Gemeinden gutgeheissen-

Kredite abgelehnt

Der Kredit für das Teil-Projekt aller Liechtensteiner Gemeinden zum 300-Jahr-Jubiäum Liechtensteins, die Hängebrücke in der Nendlerrüfe, ist sowohl von den Stimmberechtigten von Balzers (62,2%) und in Vaduz (72%) abgelehnt worden. Mit der Ablehnung der erforderlichen Kredite in diesen Gemeinden wird der umstrittene Hängebrücke-Bau und die Konsequenzen daraus neu überdacht werden müssen.