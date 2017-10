Hilti zählt weltweit zu den Top-Arbeitgebern

22. Rang der besten multinationalen

Arbeitgeber der Welt

Schaan (FL), 26. Oktober 2017 – Hilti hat es bei Great Place to Work® auf die Liste der 25 besten multinationalen Arbeitgeber der Welt geschafft: Dieses Jahr auf Rang 22.

«Wir freuen uns über das Feedback, das wir in diesen Umfragen von unseren Teammitgliedern erhalten haben. Es bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wie wir unsere Kultur leben, unsere Mitarbeitenden unterstützen und in einem von Vertrauen geprägten Umfeld als globales Team zusammenarbeiten», erklärt Sabine Krauss, Head of Global Human Resources.

Die Hilti Kultur beruht auf gemeinsamen Werten, authentischer Führung, Leistungsorientierung und stetiger Weiterentwicklung der Mitarbeitenden sowie einem respektvollen Miteinander. Zudem tragen gruppenweite Konzepte wie die «Diversity & Inclusion»-Initiative oder flexible Arbeitszeitmodelle zum hohen Engagement bei. Ergänzt werden diese durch langfristige Perspektiven und internationale Karrieremöglichkeiten sowie unternehmerisches Denken und Handeln, das gefordert und gefördert wird, indem die Mitarbeitenden ihren Beitrag zur Unternehmensstrategie klar erkennen können.

So unterschiedlich die Hintergründe der Mitarbeitenden sind, so verschieden sind ihre Antworten auf die Frage, was die Motivation im Unternehmen ausmacht. Beispielsweise sagt Ximena Aldea, Marketingleiterin der Business Unit Messtechnik, die 2014 bei Hilti Frankreich

angefangen hat und heute am Hauptsitz in Liechtenstein arbeitet: «Als Teamleiterin investiere ich viel Zeit in die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Wir geben ihnen mit herausfordernden Aufgaben und dem Freiraum, neue Dinge zu wagen, die Chance, stetig besser zu werden.» Auch Peter Metzler, Trainer für Unternehmenskultur, ist nach bald 32 Jahren im Unternehmen immer noch mit Begeisterung dabei: «Ich finde es faszinierend, wie wir unsere Kultur weiterentwickeln und weltweit umsetzen: Im stetigen Dialog über alle Ebenen hinweg tragen wir die Unternehmenswerte in die Regionen, wo sie täglich gelebt werden. Auch damit helfen wir unseren Mitarbeitenden ihr volles Potenzial zu entfalten und unmittelbar zum Geschäftserfolg beizutragen.»

