Heute: Freundschaftsspiel gegen Kapfenberg

Heute Dienstag gastiert der KSV in Feldkirch zu einem Freundschaftsspiel. Die Kapfenberger hatten in Feldkirch angefragt. Für die sportliche Leitung der VEU ist es ein willkommenes Spiel mit Testcharakter.



Die Kapfenberger spielen in der steirischen Eliteliga und haben einen in Feldkirch nur allzu gut bekannten Trainer. VEU-Legende Gerhard Puschnik leitet die Geschicke bei den Kängurus. Auch im Spielerkader steht mit dem Zwillingsbruder von VEU Crack Christoph Draschkowitz, Kapitän Lukas Draschkowitz ein Ex -VEU Spieler. Die Steirer werden verstärkt mit jungen EBEL Spielern der Graz 99er und des VSV in Feldkirch auflaufen. Für das Publikum ein nicht uninteressantes Kräftemessen. Der Eintritt kostet 5€. Saisonkarten gelten natürlich auch für dieses Freundschaftsspiel. Nach dem Auswärtssieg in Sterzing dient das Spiel als Warm Up für das samstägliche Heimspiel gegen den HC Pustertal. VEU Feldkirch – Kapfenberger SV

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag 10.10.2017, 19:30h