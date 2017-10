FL-Cup: Triesen-Triesenberg treffen aufeinander

Heute interessantes Vorrundenspiel

auf der Triesner Blumenau

Die vierte und letzte Paarung der 2. Vorrunde im Liechtensteiner Cup 2017/18 folgt heute Mittwoch ab 20 Uhr auf der Blumenau, wenn sich der FC Triesen I und der FC Triesenberg I gegenüberstehen werden.

In der Meisterschaft auf der renovierten hübschen Sportanlage auf der Leitawies in Triesenberg gab es am 15. September 2017 ein 1:1 Unentschieden. Beide Teams, die von den ehemaligen liechtensteinischen Nationalspielern Rechsteiner und Beck trainiert werden, streben den Sieg an. In der 3. Liga-Meisterschaft sind beide Mannschaften im Mittelfeld klassiert.