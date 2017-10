FL-Cup: Faustdicke Überraschung / USV III bootet Triesenberg aus

Der USV-Fünftligist gewinnt 3:1

Das ist eine faustdicke Überraschung, was die 3. Mannschaft des USV Eschen/Mauren am Mittwoch im Cup-Viertelfinale geboten hat. Mit 3:1 wirft der zwei Klassen tiefer spielende USV III den FC Triesenberg I (3. Liga) aus dem Liechtensteiner Aktiv-Cup.

Dabei erzielte der ex-Profi und USV-Erstligaspieler David Hasler zwei Treffer. Die Bärger gingen schon nach fünf Minuten durch Jovo Zoric in Führung und alles schien seinen gewohnten Gang zu nehmen. Es blieb jedoch der einzige Treffer der Berger im Sportpark am heutigen Abend.

Nachdem auch die 1. Mannschaft des USV in Schaan 5:1 gewonnen hat, stehen zum zweiten Mal in der Liechtensteinischen Fussball-Cup-Geschichte wiederum zwei USV-Teams in den Halbfinals.