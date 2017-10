FL-Cup: Erstligist USV Eschen/Mauren liess nichts anbrennen

Gastgeber Schaan chancenlos/

1:5-Sieg beim Drittligisten

Der Erstligist USV Eschen/Mauren machte im Liechtensteiner Aktiv-Cup dort weiter, wo er in der Meisterschaft aufgehört hatte: mit einem Sieg. Der FC Schaan (3.Liga) hatt bei der 1:5-Niederlage gegen den USV keine Chance. Schon nach wenigen Minuten lagen die Unterländer gegen den Tabellenletzten der 3.Liga Rheintalgruppe mit 0:2 vorne. Der USV trat neben den Langzeitverletzten ohne Pola und Fässler, dafür mit Junioren an und hätte trotzdem höher gewinnen können.

Schaan zeigte eine kämpferische tadellose Leistung und versuchte von Beginn an, das Resultat in Grenzen zu halten, was dem Team von Trainer Sven Majer auch gelang. So gelang ihnen in der 92.Minute kurz vor dem Schlusspfiff noch der Ehrentreffer durch Morais Timur zum 1:5. Die anderen Tore erzielten Gabryel De Andrade (Doppeltorschütze 17./30.), Thöny (5.) Baumann (71.) und Pinto Magalhaes mit einem Eigentor schon in der 3. Minute.

Da auch das Drei (5.Liga) des USV 3:1 gegen den FC Triesenberg gewann, stehen zwei Mannschaften unter den letzten Vier im Liechtensteiner Cup 2017/18. Die beiden USV-Teams dürfen nach Reglement nicht gegeneinander spielen. Dieser Passus wurde vor Jahren eingeführt, nachdem ebenfalls zwei USV-Teams der Sprung bis in die Halbfinals gelungen war.

Im Cup-Halbfinale stehen:

Vaduz I (Challenge League)

FC Balzers I (1. Liga)

USV Eschen/Mauren (1. Liga)

USV Eschen/Mauren (5. Liga)