FL-Cup: Erstligist Balzers bezwingt Ruggell 3:1

ein harter Gegner Der FC Ruggell (2.Liga) warein harter Gegner

In einem hart umkämpften FL-Cup-Viertelfinalspiel mit Derby-Charakter gewann am Ende der Erstligist FC Balzers g egen den FC Ruggell mit 3:1. Durch Tore von Mujic zum 0:1 in der 15. Spielminute und Kaufmann in der 27.Spielminute zum 0:2, war die Partie durch die zwei Klassen höher spielenden Oberländer vorentschieden. Der FC Ruggell kam im ersten Abschnitt nie so richtig ins Spiel hinein, so dass Balzers zur Pause verdient führte.

In der zweiten Halbzeit drehten dann die Zweitligisten aus Ruggell mächtig auf und machten dem FCB das Leben nicht einfach. Ruggell kam zu einigen guten, ja hochkarätigen Chancen. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel allerdings zu spät, erst in der 85. Minute durch Spielertrainer Troisio, der zuvor den Ball an den Pfosten gejagt hatte. Erne erzielte in einem Konter kurz vor Abpfiff das nicht unverdiente 3:1.