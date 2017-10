Erste Liga: USV kommt 4:1 in Gossau unter die Räder

USV ist jetzt wieder Schlusslicht!

Telegramm:

Sportanlage Buechenwald Gossau

Zuschauer: 250

USV Eschen/Mauren: Antic, Martinovic, Thöni, Quintans, Ritter, Kavcic, Baumann, Willi, Knuth, Stevic, Pola.

Ergänzungsspieler: Schatzmann, Gabryel Andrade, Sele, Agyün, Menzi, Christen. Trainer: Christoph Wild.

Verwarnungen: 3 x gelb für Gossau, 1 Mal Rot für Gossau, 1 x gelb für USV

Tore: 31.min. 1:0 Lehmann, 41.min. 2:0 Bruggmann, 61.min. Lehmann 3:0, 66.min. Kouame 4:0, 85.min. 4:1 Stevic



_____________________________________________________________

Nach dem 3:1-Derbysieg folgte eine Woche später erneut die Ernüchterung für den USV. Beim Aufstiegsaspiranten Gossau ging eine geschwächte USV-Elf mit 4:1 buchstäblich unter.

Es fehlen einfach die Protagonisten des Teams. Es ist für den USV Zeit, dass die Vorrunde bald vorüber ist. Zur Pause stand die Partie bereits 2:0, der erste Treffer fiel nach einer halben Stunde. Dabei bekamen auch die Unterländer die eine oder andere Chance, doch nach vorne lief allerdings nicht gerade viel. Das Positive war, dass es nur eine gelbe Karte für den USV gegeben hat, so dass beim wichtigen Heimspiel gegen Seuzach (heute 4:0-Niederlage in Balzers) alle Mann, vielleicht auch wieder Mittelfeldregisseur Fässler mit an Bord sein können.