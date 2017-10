Erste Liga: Liechtenstein Teams müssen punkten

FC Balzers zuhause gegen Seuzach

und der USV in Gossau

Den Liechtensteinern Erstligisten stehen zwei kapitale Meisterschaftsspiele ins Haus. In dieser Herbstrunde sind noch insgesamt drei Partien ausstehend:

FC Balzers: 28.10. Heimspiel gegen Seuzach

5.11. Auswärtsspiel beim FC St. Gallen II

11.11. Auswärtsspiel bei der AC Bellinzona

USV: 28.10 Auswärtsspiel in Gossau

4.11. Heimspiel gegen Seuzach

11.11. Heimspiel gegen Mendrisio

Beide Liechtensteiner Teams haben also noch je drei happige Gegner vor der Brust, wobei der USV noch zwei Heimspiele bestreiten kann, während der FC Balzers zweimal auswärts antreten muss. Wie man weiss kann in dieser Gruppe, bei der vom oberen Mittelfeld bis zum Tabellenletzten alles eng beieinanderliegt, jeder jeden schlagen. Für die Liechtensteiner Erstligisten wäre es vom Vorteil noch vor der Winterpause so viel mit möglich Punkte zu sammeln.

Dabei kommt es der FC Balzers im Heimspiel mit dem FC Seuzach zu tun, der momentan einen regelrechten Lauf hat. So haben die Zürcher in den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt und dabei den FC Tuggen und den FC Thalwil geschlagen und in Bellinzona 1:1 gespielt. Da müssen die Balzner höllisch aufpassen und im Abschluss einfach effizienter werden. Die interessante Partie beginnt am Samstag um 16 Uhr auf der Rheinau Balzers.

Der USV muss zum Tabellen-

Zweiten FC Gossau

Der USV, der – so scheint es – etwas besser Fuss gefasst hat, wird in Gossau auf den aktuellen Tabellenzweiten treffen, der schon seit Jahren versucht in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Schon zweimal war Gossau in den letzten Jahren in den Aufstiegskämpfen dabei, aber es reichte nie ganz.

In diesem Jahr scheint die Ausgangslage als Tabellenzweiter gut zu sein. Deshalb werden sie versuchen dem USV die volle Punktezahl abzujagen. Aber auch der USV, der in Gossau immer schon recht gut gespielt hat, ist im Aufwind. Nach den zuletzt zwei Siegen hat das Team um Trainer Christoph Wild viel Selbstvertrauen getankt und lässt sich trotz Fehlens einiger Langzeitverletzten nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen. Die Devise des USV lautet: in Gossau punkten. Da gilt nur Kampf und Einsatz, sagt der Trainer.

Beim USV ist der Einsatz von Mittelfeldregisseur Marco Fässler fraglich. Das Spiel beginnt morgen Samstag um 17 Uhr in Gossau.

Erste Liga - Gruppe 3

Sa 28.10.2017

16:00 SV Höngg – FC Thalwil

16:00 FC Tuggen – AC Bellinzona

16:00 FC Wettswil-Bonstetten – FC St. Gallen 1879 II

16:00 FC Balzers – FC Seuzach

17:00 FC Gossau – USV Eschen/Mauren

So 29.10.2017

14:30 FC Mendrisio – FC Winterthur II

15:30 FC Kosova – FC Red Star ZH