Eishockey: VEU siegt knapp über Neumarkt

Die FBI VEU Feldkirch gewinnt mit 1:0 gegen die Südtiroler Gäste. Auf sehr schwierigen Eisverhältnissen taten sich beide Mannschaften schwer ein flüssiges Spiel aufzuziehen. Von Beginn an beherrschten die Hausherren das Geschehen auf dem Eis der Vorarlberghalle, alleine Zählbares fehlte. So stand nach zwanzig Minuten noch nichts am Scoreboard. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes gelang Stefan Wiedmaier dann auf Zuspiel von Diethard Winzig und Niklas Tikkinen der erlösende Führungstreffer. Weitere Chancen folgten, wurden aber allesamt nicht verwertet bzw. wurden vom gut haltenden Schlussmann der Wildgänse entschärft. Die Gäste blieben aufgrund der knappen Führung der Feldkircher stets gefährlich und witterten ihre Chance. Aber auch im Feldkircher Kasten behielt Alex Caffi stets den Überblick und entschärfte sämtliche gefährliche Aktionen der Italiener. Die VEU war die stärkere Mannschaft Auch im Schlussabschnitt waren die Montfortstädter die stärkere Mannschaft, konnten aber weiterhin die Führung nicht ausbauen. Es waren weiterhin die beiden Torhüter die im Mittelpunkt des Geschehens standen und mit teilweise extremen Parden glänzten. Die Feldspieler taten sich speziell in Spielaufbau mit der am Eis schwer kontrollierbaren Hartgummischeibe nach wie vor schwer. Auch als die Wildgänse den Torhüter zu Gunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis nahmen schafften es die Feldkircher sich schadlos zu halten und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit behielten die Vorarlberger wichtige drei Punkte in Feldkirch. Weiter geht es für die Feldkircher bereits am Mittwoch in Gröden. VEU – HC Neumarkt Riwega 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Feldkirch, Vorarlberghalle, 1258 Zuschauer, Samstag 30.09.2017

Torfolge: 1:0 Wiedmaier (23)