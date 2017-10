Eishockey: Feldkirch siegt in Sterzing

Mit einer starken Mannschaftsleistung gelang der VEU Feldkirch in Sterzing ein voller Erfolg. Die Broncos waren aber kein leicht zu bezwingender Gegner. Alle Treffer der Partie fielen in Überzahl, was in Anbetracht der vielen ausgesprochenen Strafen allerdings auch nicht weiter verwunderlich ist. Die Spezialteams der Mannschaften waren deshalb an diesem Abend gefordert. Bereits im ersten Powerplay gelang der VEU der Führungstreffer. Marcel Witting traf nach Vorarbeit von Stanley und Mairitsch. Diese Führung verteidigten die Vorarlberger Gäste bis zur Spielmitte. In der dreißigsten Spielminute gelang den Broncos in Überzahl der Ausgleich durch Oberdorfer. Mit dem 1:1 auf den Scoreboard in der Weihenstephan-Arena startete der letzte Spielabschnitt. Dort mussten die Feldkircher ein 5:3 Powerplay der Wildpferde überstehen. Was dank einer starken Defensivleistung, vor allem aber einem hervorragend haltenden Alex Caffi auch gelang. Die Montfortstädter bekamen in der zweiten Hälfte des Spielabschnittes ebenfalls eine Überzahl zugesprochen. Verteidiger Steve Birnstill konnte nach Vorarbeit von Dylan Stanley und Daniel Fekete den Siegtreffer für die Feldkircher erzielen. Durch den vollen Punktgewinn konnte die Mannschaft von Michael Lampert den achten Tabellenplatz halten. WSV Sterzing Broncos Weihenstephan – FBI VEU Feldkirch 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Sterzing, Weihenstephan Arena , Samstag 07.10.2017

Torfolge: 0:1 Witting (11 PP1), 1:1 Oberdorfer (30 PP1), 1:2 Birnstill (54 PP1)