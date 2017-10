Dritte Liga: Nichts zu holen für den FC Triesenberg

Aufholjagd der Berger gegen den

FC Besa kam zu spät

Trotz grosser Bemühungen und Einsatz gelang es dem FC Triesenberg beim FC Besa in St. Gallen nicht zu punkten. Man war gegen Schluss, als Barandun zwei Treffer zum 4:3 zwar eng dran, aber am Ende machten die St. Galler das Rennen im altehwürdigen Espenmoos-Stadion.

Die Zuschauer bekamen ein intensives Match mit neun Toren zu sehen, wobei sich die beiden Mannschaften nichts schenkten. Da spielte auch der frühe Führungstreffer durch ihren Topscorer Cekaj in der 5.min. in die Karten. Zwar glich Zoric in der 35.min.aus, aber bis zum Seitenwechsel führte Besa mit 4:1. Am Schluss hatten die St.Galler zwar noch Glück, aber der Sieg geht so in Ordnung. In der Tabelle bleibt der FC Triesenberg auf de bislang hervorragenden 5. Rang.

Telegramm:

Stadion: Espenmoos, St.Gallen

Zuschauer: 100

FC Triesenberg: Gafner, Sprenger Nils, Beck Sven, Foser Pascal, Sprenger Pius, Beck Sebastian, Barandun, Zoric, Hanselmann, Beck Julian, Lipovac.

Ergänzungsspieler: Tschaikner, Schädler D., Kieber , Foser Philipp, Konrad, Tscherfinger, Beck T.

Trainer: Thomas Beck, Fabio Kindle.

Tore: 5.min. 1:0 Cekaj, 35.min. 1:1 Zoric, 38.min. Lela 2:1, 40.min. 3:1 Mucodemi, 44.min. 4:1 Cekaj, 47.min. 4:2 Barandun, 77.min.4:3 Barandun, 83.min. 5:3 Molrina, 89.min. 6:3 Sadikovic

Verwarnungen: 2x gelb für FC Besa.

Dritte Liga - Gruppe 2

Di 17.10.2017

FC Besa 1-FC Triesenberg 6:3 (4:1)

Tabelle