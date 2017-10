Dritte Liga: FC Triesenberg kann in der Tabelle vorrücken

Morgen Donnerstag ist der FC Teufen zu Gast

auf der Sportanlage Leitawies

Der FC Triesenberg unter seinem neuen Trainer Thomas Beck liegt momentan im Tabellenmittelfeld auf dem 6. Rang, einen Rang und einen Punkt hinter dem morgigen Gegner FC Teufen. Es ist das erklärte Bestreben von Trainer Beck zuhause einen Sieg einzufahren, um sich weiter in Richtung Spitze orientieren zu können .

Aber aufgepasst! Teufen lieferte dem FC Appenzell am Wochenende vor eigenem Publikum einen beherzten Kampf, verlor aber am Ende gegen die Appenzeller 4:5, nachdem es zwischenzeitlich schon mit 3:1 geführt hatte. Die Truppe um Trainer Thomas Beck spielte ihrerseits beim arrivierten FC Balzers 0:0. Auch kein schlechtes Resultat. Das dürfte den «Bärgern» in der Gruppe 2 der 3. Liga, die sehr ausgeglichen ist, Auftrieb und Selbstvertrauen geben. Denn gerade zuhause ist der FCT eine Macht.

Anstoss: DO, 12.10.2017, Leitawies, 20 Uhr

Dritte Liga - Gruppe 2 Do 12.10.2017

20:00 FC Triesenberg 1-FC Teufen 1