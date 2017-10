Dritte Liga: FC Triesenberg – Drei Tore von Barandun

Der FC Speicher beim 4:0-Sieg auf

der Leitawies chancenlos

Telegramm

Sportanlage: Leitawies, Triesenberg

3.Liga: FC Triesenberg- FC Speicher 4:0 (2:0)

Zuschauer: 150

FC Triesenberg: Gafner, Sprenger Nils, Beck Sven, Foser, Schädler Romeo, Beck Sebastian, Barandun Mathias, Zoric, Hanselmann, Lipovac.

Ergänzungsspieler: Schwendener, Schädler Damian, Kieber, Eberle, Foser Philipp, Beck Thomas. Trainer: Thomas Beck, Fabio Kindle.

Tore: 34.min. 1:0 Barandun, 40.min. 2:0 Barandun, 75.min. 3:0 Barandun, 94.min. 4:0 Ph. Foser

Nach zwei sieglosen Meisterschaftspartien in Folge (Besa und Rheineck) gab der FC Triesenberg wieder ein Lebenszeichen von sich. Im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Speicher liess das Team um Spielertrainer Thomas Beck dem Gegner keine Chance und gewann auf der Leitawies glatt mit 4:0.

Bei Halbzeit stand die Partie, welche die Berger jederzeit im Griff hatten, bereits 2:0. Beide Treffer erzielte der frühere USV-Erstligaspieler Mathias Barandun. In Hälfte zwei setzte er das Skore in der 75.min. fort und erzielte mit seinem dritten Tor einen Hattrick. In der Nachspielzeit, als Speicher alles in den Angriff war, konterte Triesenberg die Gäste klassisch aus und Philipp Foser markierte das hohe 4:0-Ergebnis zugunsten seines Teams.

Trainer Beck war mit der Leistung und dem Ergebnis seiner Mannschaft zufrieden. Triesenberg ist momentan die beste Liechtensteiner Drittliga-Elf in der Gruppe zwei des OFV.





Dritte Liga - Gruppe 2

Sa 28.10.2017

FC Rüthi 1-FC Appenzell 3:2

FC Triesen 1-FC Balzers 3:3

FC Triesenberg 1-FC Speicher 4:0

FC Uznach 1a-FC Rheineck 1:2

So 29.10.2017

14:00 FC Besa 1-FC Schaan 1

14:30 FC Rebstein 1- FC Teufen 1