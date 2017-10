Der USV gewinnt das Liechtensteiner Erstliga-Derby 3:0

Der USV bezwingt den

FC Balzers 3:0 (0:0)

Telegramm





Stadion: Sportpark Eschen/Mauren

Zuschauer: 750

USV Eschen /Mauren: Antic, Quintans, Martinovic, Ritter, Thöni, Kavcic, Baumann (54. Christen), Willi (80. Topcu), Knuth, Stevic (70.Gabryel), Pola. Ergänzungsspieler: Schatzmann, Dragic, Fässler, Topcu, Kardesoglu, Gabryel, Christen. Trainer: Christoph Wild, Claudi Vozza. Abwesend: Bärtsch, Menzi, Kühne, Kieber, Peters, Schmid (alle verletzt), Sele Mathias (Sperre).

FC Balzers: Klaus, Yildiz, Polverino, Kaufmann, Gubser (61.Shala), Sele, Hermann, Brändle (42.Erne), Meier (62.Zarkovic), Mujic, Domuzeti. Ergänzungsspieler: Majer, Alder, Amidi, Wolfinger, Shala, Erne, Zarkovic D. Abwesend: Vogt, Pavicic, Grünenfelder, Butzen, Crescenti, Hobi, Zarkovic. Trainer : Patrick Winkler, Daniel Schöllhorn.

Tore: 46.min. 1:0 Stevic, 58.min. 2:0 Christen Mathias, 64.min.3:0 Willi

Verwarnungen: neun gelbe Karten, davon USV 5, Balzers 4.

Es war ganz klar ein für beide Mannschaften wichtiges Spiel auf Augenhöhe. Dabei gehörte die erste Halbzeit den Gästen aus Balzers, die mehr Spielanteile und die besseren Chancen kreierten. Zweimal rettete USV-Torhüter Boban Antic sein Team vor dem Rückstand. Zur Pause hätte es ohne weiteres auch 0:2 oder 1:3 für Balzers heissen können.

Der zweite Spielabschnitt begann mit einem Paukenschlag. Es war kaum eine Minute gespielt als Stevic eine getimte Flanke von Willi unhaltbar einköpfte. Später wechselte Trainer Christoph Wild Matthias Christen ein, der in der 58.min. das vorentscheidende 2:0 markierte. Der FC Balzers warf alles in den Angriff und nach einem schnellen Konter über Pola erzielte Willi das 3:0.

Ob das allerdings bereits der Befreiungsschlag für den USV gewesen ist, muss sich erst weisen. Jedenfalls waren die Unterländer effizient im Toreschiessen, so dass der Erfolg alles in allem betrachtet, nicht unverdient ist. Denn der Sieg überrascht auch in der Höhe des Ergebnisses.