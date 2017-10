Der FC Vaduz verfällt in den alten Trott

Nur 0:0 gegen dem FC Wil vor knapp 2000

Zuschauern im Rheinparkstadion

Telegramm

Stadion: Rheinpark, Vaduz

Zuschauer: 1939

Schiedsrichter: Sascha Amhof

FC Wil: Goncalves, Lekaj, Muslin, Schällibaum, Stillhart (52.Latifi), Zé Eduardo, Kucani, Vonlanthen (83.Kormaz), Keller (90.Savic), Cortelezzi.

FC Vaduz: Jehle, Von Niederhäusern, Bühler, Puljic, Borgmann, Muntwiler, Coulibaly, Ciccone, Jüllich (59. Kamber), Schirinzi (59.Turkes), Devic (79.Mathis)

Verwarnungen: Gelbe Karte für Devic (FCV/11.min.), für Keller (Wil, 29./min.,) und für Vonlanthen (Wil/40.min.)

Der FC Vaduz legte erneut eine schwache Nullnummer hin. Vor einer Woche, beim 1:0-Sieg gegen Chiasso dachte man, dass der Kragen nun geplatzt sei, und der FCV in der Spur. Weit gefehlt. Heute hielt erneut der Kollege «Schlendrian» Einzug .

Gegen einen biederen Gegner spielte Vaduz ebenso bieder. Wil nimmt den Punkt verdientermassen mit. Beim FC Vaduz häuften sich wieder die Missverständnisse, die Zuspiele waren unpräzis und der letzte Pass fehlte. Es gab keine Überraschungsmomente und keine richtig zwingenden Chancen. Der FC Vaduz hatte zweimal Glück. Zum ersten Mal in der 67.min. als Eduardos Schuss aus kürzester Distanz gerade noch abgeblockt werden kann. Und dann in der 74.min. als Jehle mit einem Fussreflex Schlimmeres verhüten kann. Vaduz ist zwar mehr in Ballbesitz, aber Wil hat gegen Schluss zwei klare Chancen.

Das nächste Spiel findet am Freitag, 13. Oktober in Genf gegen Servette (20 Uhr) statt.

Ergebnisse

Aarau – Xamax 2:0

Rapperswil/J.-Schaffhausen 5:0

Wohlen-Winterthur 3:2

Vaduz – Wil 0:0

Chiasso-Servette (MO, 20 Uhr)

Tabelle