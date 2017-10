Der FC Vaduz gewinnt mit Glück in Winterthur

Penaltytor von Devic entscheidet

umkämpfte Partie 0:1

Telegramm

Stadion: Schützenwiese, Winterthur

Challenge League: FC Winterthur- FC Vaduz

Schiedsrichter: Urs Schnyder

Zuschauer: 2200

FC Vaduz: Jehle, Von Niederhäusern, Bühler, Puljic, Borgmann, Muntwiler (89.Ospelt, Profidebüt), Mathys, Kamber, Schirinzi (83.Pfründer), Turkes (56.Göppel), Devic .

Ersatzbank: Meier (ET), Eidenbenz, Pfründer, Ospelt Ph., Göppel.

FC Winterthur: Minder; Markaj, Isik, Lopez, Schulz; Lanza (80.Ulrich); Huser (80.Gazzetta), Radice, Duah; Manuel Sutter (68.Simic), Silvio. Ersatzbank: Ulrich, Gazzetta, Simic, Stettler und Bünzli (ET).

Tore: 77.min. 0:1 Devic (Pen.)

Bemerkungen : starker Dauerregen, glitschiges Terrain.

Die ersatzgeschwächte Vaduzer Mannschaft holte beim FC Winterthur etwas glücklich einen Punkt. Die Liechtensteiner nahmen sofort das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf der spärlich besuchten Schützenwiese.

So notierte man bereits in der 10. Minute eine dicke Chance für Devic. Allerdings liess Vaduz mit Fortdauer des Spiels immer mehr nach und Winterthur übernahm das Spieldiktat. Duah kam zu zwei guten Chancen (13./23.). Gegen Ende der 1. Halbzeit ging bei Vaduz die Präzision und die Durchschlagskraft immer mehr verloren. Man musste den Eindruck gewinnen als würde sich Frust im Vaduzer Team breitmachen.

Winterthur mit guter 2. Halbzeit

Wer gedacht hätte, dass die wahrscheinliche Predigt in der Vaduzer Kabine gefruchtet hätte, sah sich getäuscht. Winterthur kam entschlossen zurück, übernahm sofort die Spielkontrolle und wurde zusehends frecher.

So hat Vaduz Glück als Silvio in der 66.min. solo vor Torhüter Jehle auftaucht, den Ball aber verhaspelt. Nur eine Minute später trifft Duah mit einem Fallrückzieher zum vermeintlichen 1:0, doch SR Schnyder bewertet dies als gefährliches Spiel gegen Muntwiler, der kurz zuvor schon einen Schlag an den Kopf bekam und den Treffer nicht gab.

Danach greift Winterthur mit Mann und Maus an und will mit aller Gewalt den Ausgleich erzielen. Simic hat dann in der Overtime ebenfalls die Möglichkeit zum Ausgleich, er rutscht beim Schuss jedoch aus. Es war kein spektakuläres Spiel, es lebte von der Spannung. Und es war ein glücklicher Sieg für Vaduz.

13. Runde

Rapperswil-Chiasso 1:1

Schaffhausen- Aarau 4:1

Xamax – Wohlen 4:2

Winterthur -Vaduz 0:1

Montag

Wil-Servette (20 Uhr)