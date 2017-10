Der FC Vaduz bekommt eine Lehrstunde in Effizienz beim Toreschiessen

Krasse 0:5 (0:2)-Niederlage

gegen Neuchâtel-Xamax



Der FC Vaduz ist nicht konkurrenzfähig. Es fehlt an allen Ecken und Enden. So auch heute gegen den zwischenzeitlichen Tabellenleader Neuchâtel-Xamax, der im Rheinparkstadion vor der spärlichen Kulisse von 1500 Zuschauern dem FCV mit einer 0:5-Klatsche nicht nur eine böse Klatsche, sondern auch noch eine Lehrstunde in Effizienz beim Toreschiessen erteilt hat.

Dabei zeigte sich deutlich, dass Xamax auch keine Übermannschaft ist. Bis zu den zwei Toren von Nuzzolo, der zwei Chancen kriegte und zwei Treffer machte, war von den Westschweizern bis zur Pause nicht viel zu sehen. Vaduz kam hingegen zu den etwas besseren Möglichkeiten (Puljic). Der Unterschied aber war: Xamax nützte die Chancen und zeigte sich hoch effizient im Gegensatz zum FCV.

Nach Seitenwechsel fiel das 0:3 wie aus heiterem Himmel. Vaduz drückte, Xamax erzielte einen weiteren Treffer als wäre es das leichteste auf der Welt. In der 61.min. wird Turkes im Strafraum zu Fall gebracht, der SR gibt allerdings keinen Elfer. Dafür trifft Nuzzolo auf der anderen Seite nur eine Minute später zum 0:4, es ist sein dritter Treffer und der endgültige Todesstoss für die Gastgeber.

Gegen Schluss häufen sich die Chancen der Vaduzer, Turkes trifft in der 83.min. nur den Pfosten, kurz zuvor vergibt derselbe Spieler eine Riesenchance, die der Gästekeeper spektakulär hält. So auch den Schuss von Ciccone.

Das Tor scheint für den FCV in diesen Tagen und Wochen wie vernagelt zu sein. Mit dieser erneuten Niederlage ist Vaduz wahrscheinlich aus dem Rennen um den Aufstiegsplatz. Die Promotion muss so betrachtet um ein Jahr nach hinten geschoben werden.

