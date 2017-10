Der FC Triesenberg mit einem mächtigen Befreiungsschlag

Hoher 5:2-Heimsieg gegen den FC Teufen und Verbesserung auf Rang fünf

Telegramm

FC Triesenberg – FC Teufen 5:1 (0:1)

Sportanlage: Leitawies, Triesenberg

Zuschauer: 150

FC Triesenberg: Gafner, Beck Patrick, Beck Sven, Foser, Sprenger Pius, Zoric, Beck Sebastian, Schädler Damian, Beck Julian, Barandun, Lipovac. Ergänzungsspieler: Tschaikner, Hanselmann, Tscherfinger, Foser Philipp, Konrad, Beck T . Trainer : Thomas Beck, Fabio Kindle.

Tore: 21.min. 0:1 Grbic, 53.min. 1:1 Barandun, 65.min. Barandun 2:1, 74.min. Lipovac 3:1, 77.min. 4:1 Hanselmann, 83.min. 4:2 Creo, 90.min. 5:1 Philipp Foser.

Verwarnungen: 3x gelbe Karte für Teufen, 1x Rote Karte für Gygax (FC Teufen), 3 x gelbe Karte für Triesenberg.

Der FC Triesenberg ist mit Trainer Thomas Beck auf sehr gutem Wege. Am Donnerstagabend schickten die Berger den FC Teufen, der gut in die Saison gestartet war, mit einer 5:2-Packung nach Hause.

Dabei spielte der FCT seine Heimstärke aus und kam – nach einer etwas durchzogenen ersten Halbzeit – im zweiten Spielabschnitt so richtig in Fahrt. Denn zur Pause führte Teufen noch 0:1. Dann wurde Gygax des Feldes verwiesen, was der Beck-Truppe natürlich in die Karten spielte.

Aber nicht allein die Unterzahl machte es aus, dass die Partie eine Kehrtwendung machte. Triesenberg trat vor allen Dingen in Hälfte zwei recht souverän auf. Das Zusammenspiel klappte, die Pässe in die Tiefe mit erfrischende Angriffsfussball zeichnete die Truppe aus. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können.

Mit diesem Sieg nähert sich der Wiederaufsteiger FCT der Spitze und liegt auf dem 5. Rang, noch vor Triesen, Balzers II und Schaan. Den Bergern ist der Knopf aufgegangen.

Tabelle