Das zweite Liechtensteiner Casino in Schaanwald eröffnet

Es war ein besonderer Tag für Mauren. Erstmals in der Geschichte der Unterländer Gemeinde existiert eine Spielbank, die zweite in Liechtenstein nach der Eröffnung des Casinos Admiral in Ruggell vor einigen Monaten.

Die Eröffnungsfeier im Casino Schaanwald vom Mittwochabend war bestens organisiert und die geladene Gäste wurden reichlich verwöhnt. Zuvor wurden sie von Geschäftsführer Thomas Pirron und Marketingleiter Michael Moosleithner begrüsst. Mit dabei auch Maurens Vorsteher Freddy Kaiser und Casino-Verwaltungsrat Martin Meyer. Erfreulich auch, dass etwa 80% der Aufträge von liechtensteinischen Gewerbebetrieben ausgeführt wurden, wie die Redner festhielten. Insgesamt wurden rund 9 Millionen Schweizerfranken investiert. Das bemerkten auch lobend Gewerbepräsident Rainer Ritter und Gewerbesekretär Jürgen Nigg am «Opening»