Challenge League: Dem FC Vaduz gehen die Spieler aus

Mit einer Rumpfmannschaft am

Sonntag zum FC Winterthur

Neben den sechs bekannten Langzeitverletzten aus dem 25-Mann-Kader muss der FC Vaduz-Trainer Vrabec beim Meisterschaftsspiel in Winterthur auch noch auf Coulibaly und Ciccone (verletzt) sowie möglicherwiese auch noch auf Göppel und Jüllich verzichten. Ihm stehen gerademal noch 13 fitte Spieler zur Verfügung, was die Optionen für den Trainer arg einschränkt.

Der Erfolg im bisherigen Verlauf in der Challenge League ist für den FC Vaduz und seinen Trainer bis jetzt ausgeblieben. Trotzdem wird er versuchen, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig.

Der FC Winterthur, der in dieser Saison ebenfalls nicht auf Touren kommt, liegt auf dem 9. Tabellenrang. Der FC Vaduz nimmt Rang sechs ein, aber ist nur noch sechs Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Also spukt in Winterthur sicher auch der Gedanke an eine mögliche Relegation mit. Die Gastgeber haben dies erkannt und wollen gegen Vaduz mit viel Leidenschaft und Kampfgeist die vollen Punkte holen. Allerdings hat auch Winterthur in der laufenden Saison mit vielen Verletzten zu kämpfen. Ob der kolportierte 9:0-Cup-Erfolg beim Viertligisten USV II viel Selbstvertrauen geben wird, ist zu bezweifeln. Das ist kein Gradmesser für eine Profitruppe.

Challenge League (Spiele der 13. Runde)

Samstag, 28.10.

19 Uhr: Rapperswil-Chiasso

19 Uhr: Schaffhausen – Aarau

Sonntag, 29.10.

Xamax – Wohlen

Winterthur-Vaduz

Montag, 30.10.

Wil-Servette

TABELLE

Viel kommt in Winterthur auch auf FCV-Torhüter Jehle an. Wenn er einen guten Tag erwischt, ist er kaum zu bezwingen. Das wünschen wir ihm in Winterthur.