Benefiz-Orchesterkonzert im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz

Das weltberühmte St. Petersburger Paurida-Orchster

macht Halt in Liechtenstein

Im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz gastiert am 21. Oktober 2017 um 12 Uhr das bekannte St. Petersburger Taurida-Orchester.

Im Herbst 2017 geht das russische Taurida-Orchester, St. Petersburg, mit dem Star-Cellisten Fjodor Elesin auf eine Tournee durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz sowie Liechtenstein und begeistert mit Stücken des kammermusikalischen Werks „Souvenir de Florence“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, dem wohl berühmtesten Stück von Antonio Vivaldi: „Die vier Jahreszeiten” sowie dem „Le Grand Tango“ von Astor Piazzolla in Arrangement für Cello und Orchester.

Orchester mit langer Tradition

Das Taurida-Orchestra blickt auf eine lange Tradition, bis zur Zeit Katharinas der Grossen, zurück. Im Jahre 1790 gründete Grigori Potjomkin, ein enger Vertrauter der Zarin, sein international besetztes Orchester. Dieses war so erfolgreich, dass es namhafte Solisten verpflichten konnte. Sogar Wolfgang Amadeus Mozart spielte dort als Cembalist.

Das internationale Orchester wurde nach dem Zerfall der UdSSR durch eine Initiative der GUS-Länder in St. Petersburg in der Tradition von Grigori Potjomkin neu gegründet. Das heutige Orchester ist ein Bündnis schöpferischer und engagierter Berufsmusiker, das sein meisterliches Können unter der Leitung seines Chefdirigenten Mikhail Golikov bereits in über 20 Ländern präsentieren konnte.

In Deutschland ist das Orchester ein ständiger Gast bei renommierten Festivals, wie beispielsweise bei den „Russischen Kulturtagen“ in Baden-Baden. Getreu der Tradition der „alten“ Kapelle aus dem 18. Jahrhundert ist die Besetzung des Orchesters international geblieben und vereint in ihren Reihen Musiker aus Russland, der Ukraine, den USA, Finnland, Weissrussland, Moldawien und Kasachstan.

Das Konzert wird unterstützt von der IBRAHIM KODRA SWISS FOUNDATION, der Mantikor GmbH und der Botschaft der Russischen Föderation in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Der Eintritt ist frei, die freiwillige Kollekte geht zugunsten des gemeinnützigen Vereins Smiling Gecko.