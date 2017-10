Das Nationalteam von WorldSkills Liechtenstein ist komplett in Abu Dhabi eingetroffen. Am Dienstag war das komplette Liechtensteinische Team um Teamleiter Giorgio Di Benedetto vor Ort. Bis Samstag laufen nun die Vorbereitungen am Sonntag starten die 44. Berufs-Olympiade in Abu Dhabi mit über 1‘300 Teilnehmer in 51 Berufen.