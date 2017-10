4. Liga: Führungswechsel- Triesen II vor Balzers III

Der USV II in Lauerstellung

Der FC Triesen scheint in dieser Saison die wohl stärkste Viertliga-Truppe in der Gruppe 2 zu verfügen. Nach sieben Runden führen die Triesner Zweier vor dem FC Balzers II (mit je 18 Punkten) und dank der weniger Strafpunkte in der Fairnesswertung die Tabelle an.

Der Führungswechsel vollzog sich am Wochenende, an dem Triesen Thusis/Cazis 6:1 bezwang, während Balzers III spielfrei war. Auf Rang drei finden wir den FC Celerina I (17 Punkte) und auf Rang vier einen weiteren Liechtensteiner Vertreter, den USV II. Schaan liegt auf Rang sieben. Es scheint fast so als würde am Ende der Saison eine der liechtensteinischen Viertliga-Teams den direkten Aufstieg in die 3. Liga schaffen kann.