3. Liga: Die Spiele der Liechtensteiner Drittliga-Teams

Nicht nur in der 1. Liga gibt es ein spannungsgeladenes Liechtenstein-Derby, sondern auch in der 3. Liga. Dort treffen sich am Sonntag das aktuelle Tabellenschlusslicht Schaan und der FC Triesen.

Beide Mannschaften sind auf Punkte dringend angewiesen, denn auch das Team um Spielertrainer Martin Rechsteiner liegt auf dem letzten Platz vor den Abstiegsrängen. Und der FC Schaan wartet in der neuen Saison immer noch auf den ersten Sieg. Bislang reichte es nur zu einem Pünktchen.

Ein schwerer Gang stehe dem FC Triesenberg unter der Führung von Trainer Thomas Beck bevor. Die Berger müssen beim erstaunlich starken Leader Rheineck antreten. Trotzdem spekulierten die Triesenberger auf Punkte.

Balzers II, das punktegleich auf dem 9. Rang liegt, hat auch schon bessere Zeiten als die momentanen erlebt. Den Balzner Zweiern geht es im Heimspiel gegen das drittlatzierte Rebstein auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Das gelingt dem FCB II in Heimspielen meistens sehr gut.

3. Liga (Gr.2)

Sa 21.10.2017

17:30 FC Rheineck 1-FC Triesenberg 1

18:00 FC Speicher 1-FC Appenzell 1

So 22.10.2017

14:30 FC Besa 1-FC Rüthi 1

15:00 FC Balzers 2-FC Rebstein 1

16:00 FC Teufen 1-FC Uznach 1a