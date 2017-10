3. Liga: Der FC Triesenberg reist zu einem gefährlichen Gegner

Der letztjährige 3.Liga-Gruppenmeister

FC Besa im Vorwärtsgang

Di 17.10.2017

20:15Uhr

FC Besa 1-FC Triesenberg 1





Noch vor wenigen Monaten feierte der FC Besa (St. Gallen) die Gruppenmeisterschaft der 3. Liga (Gr.2/Rheintalgruppe), erwischte aber einen miserablen Start in die neue Saison. Wie stark Besa wirklich ist, kann Aufsteiger Triesenberg heute Abend in St. Gallen zeigen. Jedenfalls ist der FC Besa ein gefährlicher Gegner, was der FC Triesen bei der 4:0-Niederage gegen diesen Gegner vor einer Woche am eigenen Leib erfahren musste.

Trainer Thomas Beck und seine Truppe, die sich in einem Höhenflug befindet, sind gewarnt und dementsprechend auf die St. Galler eingestellt. Es handelt sich hier um ein Nachtragsspiel. Besa liegt auf Rang acht und Triesenberg auf Rang fünf. Beide Teams können mit einem Sieg den Anschluss zur Spitzengruppe festigen. Entscheidend wird der Einsatz sein. Anstoss: Dienstag, 17. Oktober, 20:15 Uhr Stadion Espenmoos, St. Gallen

