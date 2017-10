2. Taschenbasar in Liechtenstein

Frauen helfen Frauen

Der Soroptimist-Club Vaduz organisiert den 2. Taschenbasar in in Liechtenstein.

Können Sie sich vorstellen, mit Ihrer Taschenspende oder deren Kauf, in Liechtenstein lebende Frauen, die in Armut leben und Not leiden, zu unterstützen?

Was muss ich tun um zu helfen?

Taschen können ab sofort bei folgenden Sammelstellen während den angegebenen Öffnungszeiten abgegeben werden.

Restaurant Residence

Städtle 23

9490 Vaduz

Mittwoch-Sonntag 9-11 Uhr und von 15-20.30 Uhr

Praxis Dr. Budissek

Landstrasse 105

9490 Vaduz

Montag-Freitag 8-12 Uhr und von 14-18 Uhr (ausser Donnerstag-Nachmittag)

Praxis DDr. Jehle

Heiligkreuz 46

9490 Vaduz

Montag-Freitag 8-12 Uhr und von 13.30-18 Uhr

_____________________________________________________________

Taschenbasar am 28. Oktober 2017 in Mauren

Verkauf: Samstag, 28. Oktober 2017

Zeit: 9 to 9

Ort: Galerie Art Felicia, www.art-felicia.li

Weiherring 16, 9493 MAUREN

Stöbern Sie in gemütlicher Atmosphäre durch den Basar und geniessen

Sie die Schmankerl und Getränke.

Für Fragen & Infos: Monika Siegle, Tel. +423 791 37 33

Taschenbasar in Liechtenstein, Motto: „Frauen helfen Frauen“.