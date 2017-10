2. Liga Inter: Der FC Buchs verliert gegen den Tabellenführer

Keine Chance für Clemente-Truppe gegen den -FC Linth: 0:4 Niederlage

Telegramm

Sportanlage : Rheinau Buchs

Schiedsrichter: Sandro Cadrosch

Zuschauer: 300

FC Buchs: Caluori, Solinger, Kalberer, Vinci Andrade, Ventura, Nuhija, Gadient, Meier, Tinner, Helmar Andrade, Vuleta. Ergänzungsspieler: Demirci, Grob, Hanselmann, Hofer, Amzi, Clemente, Kevin Rohrer. Trainer: Cecco Clemente, Andreas Hofer

Tore: 26.min. 0:1 Sabanovic, 27.min. 0:2 Feldmann, 70.min. 0:3 Ismaili, 84.min. 0:4 Sabanovic

Bemerkungen: FC Buchs ohne Spielmacher Michael Giger (gesperrt).

Der FC Buchs traf am Freitagabend im Heimspiel auf den souveränen Tabellenführer FC Linth04. Die Gäste zeigten den Werdenbergern die Grenzen des Machbaren auf und gewannen die Partie am Ende verdientermassen 0:4. Dabei trat Sabanovic als Doppeltorschütze in Erscheinung.

Ärgerlich, dass die Buchser innerhalb von zwei Minuten gleich zwei Treffer kassieren mussten (26./27.) Danach liess die Clemente-Truppe den Leader bis zur 70.min. nicht mehr zur Entfaltung kommen, kassierte aber im Endspurt zwei weitere unnötige Tore.

Der FC Buchs verteidigt mit 16 Punkten den fünften Tabellenrang. Eine bisher tolle Leistung.

Tabelle