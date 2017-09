Zweite Liga: Unnötige Niederlage für Ruggell

Der FC Mels war aggressiver

und effizient

Diese 2:0-Niederlage auf tiefem Geläuf in Mels hätte der FC Ruggell nicht unbedingt hinnehmen müssen. Beide Teams taten sich äusserst schwer eine geordnetes Fussballspiel zu zeigen. Besonders in der 1. Halbzeit war die Truppe um Trainer Vito Troisio gegen die aufsässigen Melser teilweise überfordert .

Mels war äusserst aggressiv in den Zweikämpfen, was den Ruggellern gar nicht behagte und so holte sich Mels manchen zweiten Ball. Eine solche Situation führte prompt zur 1:0-Führung in der 32. min.

Nach der Pause wechselte das Geschehen. Nun waren es die Ruggeller, die bissiger in die Zweikämpfe stiegen und so ein Übergewicht herstellten. Der FCR kommt zu manchen Eckbällen und Standartsituationen. Aber alle Aktionen waren zu ungenau und zu überhastet. Nach einem Konter erzielten die Gastgeber dann noch das 2:0, nach einem Missverständnis in der Ruggeller Abwehr.

Mels kommt am Ende zu drei verdienten Punkten und der FCR muss sich wieder neu sortieren, um den guten Start in die neue Saison nicht vollkommen zu verspielen. (Alexander Kollmann)

Telegramm