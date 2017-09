Zweite Liga: Lokalderby FC Vaduz II – FC Ruggell

Morgen um 18 Uhr: 2.Liga – Meisterschafts-Highlight in Vaduz

Das Zweitliga-Derby zwischen der 2. Mannschaft des FC Vaduz und dem FC Ruggell wird mit Spannung erwartet. Das Spiel soll Aufschluss darüber geben, wer momentan die beste Zweitliga-Mannschaft in Liechtenstein ist. Weitere Zweit-Ligaspiele gibt es wegen des Schweizer Cups keine.

Schon in der vergangenen Saison standen sich die beiden FL Teams in der Meisterschaft gegenüber, nachdem die Unterländer gerade die 2. Liga regional aufgestiegen waren. Damals gewann der FC Ruggell am 1.Oktober 2016 zuhause gegen Vaduz 2:1 und das Rückspiel am 5. Mai 2017 endete 2:2.

Man sieht, dass beide Teams in etwa gleich stark sind und sich durchaus auf Augenhöhe begegnen. Die Erwartungshaltung bei beiden Mannschaften ist gross, beide wollen gewinnen. Dann gibt es meistens ein Remis.

SA, 16.9. Kickoff Rheinparkstadion: 18.00 Uhr