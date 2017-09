Zweite Liga Inter: FC Buchs verteidigt Spitzenposition

Holen die Werdenberger die

nächsten Punkte?

Das nächste Auswärtsspiel führt den FC Buchs (Trainer Cecco Clemente) zum FC Freienbach, der punktegleich einen Rang hinter den Werdenbergern den 4. Tabellenplatz einnimmt. Cecco Clemente ist überzeugt, dass dieses Team in der Kragenweite seiner Mannschaft liegt und strebt deshalb auswärts weitere Punkte an.

Allerdings ist Freienbach nicht von Pappe. Aus den bisherigen fünf Meisterschaftsspielen holten die Schwyzer drei Siege (Bazenheid, Uzwil und Rüthi), verloren gegen Schaffhausen II und spielten gegen Wil II 1:1. Zuletzt gewann Freienbach in Rüti/ZH 1:2 und können mit breiter Brust zuhause auftreten.

Der FC Buchs ist als Neuling ebenfalls über Erwarten gut in die 2. Liga Interregional gestartet und belegt zu Recht den 3. Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Tabellenführer Linth/ZH zurück. Freienbach hat ein Torverhältnis von 10:7. Hier steht Buchs etwas besser da. Jedenfalls brauchen sich die Werdenberger dank ihrer spielerischen Qualität vor keinem Gegner zu verstecken. Auch in Freienbach liegt ein Sieg durchaus in Reichweite.

Das Spiel findet morgen Sonntag um 14:30 Uhr statt.

Zweite Liga Interregional - Gruppe 6 (7. Runde)

Sa 16.09.2017

16:00 FC Frauenfel–FC Uzwil 1

16:00 Chur 97 1–FC Rüti 1

16:30 FC Kreuzlingen–FC Wil 1900 2

16:30 FC Winkeln SG 1–FC Dübendorf 1

18:00 FC Einsiedeln 1– FC Schaffhausen 2

So 17.09.2017

14:30 FC Freienbach–FC Buchs 1