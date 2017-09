Wirtschaftsminister Daniel Risch besucht die „next-step“ Berufs-und Bildungstage in Schaan

Gut besuchte Ausstellung

im SAL in Schaan

Vaduz / Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch besuchte am Samstag, 23. September, die „next-step“ Berufs- und Bildungstage im SAL in Schaan. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung informierte sich Wirtschaftsminister Risch über das breit gefächerte Aus- und Weiterbildungsangebot in Liechtenstein und der Region.

Mehr als 40 Aussteller ermöglichen den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern sowie ihren Eltern und Lehrern einen Einblick in die unterschiedlichen Bildungswege, von der dualen Berufsausbildung über die Berufsmatura bis hin zum Studium an Hochschulen und Universitäten.

„Die ausstellenden Unternehmen und Organisationen zeigen mit viel Begeisterung, wie die verschiedenen Wege aussehen können. Ich bin beeindruckt vom vielfältigen Angebot, das an den „next-step“ Berufs- und Bildungstagen präsentiert wird.“ (Magdalena Hilbe)