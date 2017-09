Vom Hype zur Realität

Man kann kaum eine Internetseite öffnen, ohne die Begriffe: «Digitalisierung», «Internet der Dinge», «Industrie 4.0» und usw. zu lesen. Am Anfang spekulierte man noch, ob es sich hierbei nur um einen Hype handelt und was es genau mit diesem Interesse der IT gegenüber auf sich hatte.

Heute wissen wir, dass es sich nicht um einen Hype, sondern um eine Änderung verschiedener Prozesse handelt. Man könnte schon fast meinen, Unternehmen haben erst vor kurzem angefangen sich zu «digitalisieren», jedoch ist dies nicht «ganz» richtig.

Digitalisierung bedeutet nichts anderes, als die Vorteile der vernetzten Welt im eigenen Unternehmen zu nutzen. Einige Beispiele von früher:

«Belege mittels einer Software selber buchen»

Statt Ordner zum Buchhalter bringen

«Onlinepräsenz aufbauen»

Statt Inserate im Telefonbuch zu schalten

«Rechnungen per E-Mail»

Statt X Briefe jeden Monat per Post zu senden

Mann muss kein Genie sein, um zu sehen, dass die Digitalisierung seit Anbeginn des Informationszeitalters stattgefunden hat. Die Frage ist nun, was bedeutet Digitalisierung heute? Es bedeutet nichts anderes als das, was es schon früher bedeutet hat: «Die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung für sein Unternehmen nutzen, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten sowie zu fördern!»

Ein weiterer Baustein der heutigen Welt aufgrund der «Digitalisierung» ist Online-Marketing. Fast jeder bewegt sich im Internet und nimmt bewusst oder unbewusst Werbung wahr. Alle kennen und nutzen Google – die grösste Suchmaschine der Welt, in irgendeiner Form. Was bietet Google eigentlich alles für Möglichkeiten für ein Unternehmen um sich zu positionieren? Wenn praktisch die ganze Welt – d.h. viele potentielle Kunden, sich immer vermehrt über das Handy in der Welt von Google befinden, wieso sich als Unternehmen, nicht entsprechend positionieren, um diese zu Plattform nutzen? Aber was sind für mein Unternehmen die richtigen Anwendungen? Diesen Fragen wollen wir etwas Abhilfe schaffen und interessierten Unternehmern die Möglichkeiten in der heutigen Online-Welt aufzeigen.

Denn Fakt ist: Rund 71 Prozent aller Onlineeinkäufe weltweit werden heute bereits über das Smartphone oder Tablet getätigt. Im Jahr 2015 betrug der Anteil der mobilen Bestellungen in der Schweiz knapp 25 %, im Jahr 2014 waren es lediglich 15 Prozent. Diese Kunden haben viel höhere Anforderungen, was den digitalen Auftritt (intern und extern) von Unternehmen anbelangt und suchen meist über Google nach ihren Wünschen.