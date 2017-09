Unnötige Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht

Der FC Vaduz verliert blamabel

gegen den FC Wohlen 1:0

Beim FC Vaduz läuft es seit Wochen überhaupt nicht mehr. Jetzt hat die Truppe um Trainer Roland Vabrec sogar noch beim Tabellenschlusslicht Wohlen mit 1:0 verloren. Das entscheidende Tor für die Aargauer markierte Pagliuca in der 54. Spielminute.

Obwohl Vaduz optisch überlegen war, haperte es auch in diesem Spiel an mangelnder Effizienz. Es werden einfach zu viele kapitale Chancen verhauen, sogar den Elfer in der 92.min. verschoss der sonst sichere Schütze Franz Burgmeier. Während des Spiels waren genügend Möglichkeiten vorhanden, die drei Punkte sicher mit nach Hause zu nehmen. Der FC Vaduz muss sich nun langsam in der Tabelle nach hinten orientieren. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Punkte.

______________________________________________________________________

Ungekürzter Bericht von der FCV-Homepage:

Bittere 1:0 Niederlage gegen Schlusslicht Wohlen

Der FC Vaduz verliert das Auswärtsspiel gegen das Schlusslicht FC Wohlen mit 1:0.

Die Vaduzer waren bemüht früh das Heft in die Hand zu nehmen und so erzielte Schirinzi in der 4. Minute beinahe das 1:0. Er vergab freistehend vor Torhüter Tahiraj. In der Folge eroberte der FCV immer wieder Bälle im Mittelfeld, wusste dann aber in der Offensive nichts damit anzufangen. Grosschancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware. Somit ging es nach mehr oder weniger ereignislosen 45 Minuten in die Kabine.

Nach der Pause merkte man den Vaduzern an, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Bereits in der 48. Minute prüfte Muntwiler Tahiraj mit einem strammen Fernschuss. Doch mit der ersten richtigen Torchance der Wohler fiel das 1:0. Pagliuca beförderte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie – nachdem die Vaduzer Hintermannschaft kurz den Überblick verloren hatte. Die Vaduzer reagierten mit wütenden Angriffen. Zuerst versuchte es erneut Munti aus der Distanz und kurz darauf traf Jüllich zum 1:1, doch Referee Ovcharov hatte ein Foul eines Vaduzers im Strafraum gesehen. Der FCV warf nun alles nach vorne, aber klare Torchancen wollten dabei keine herausspringen. In der 92. Minute dann die grosse Chance zum Ausgleich. Puljic wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Burgmeier vergab den fälligen Strafstoss allerdings und somit ging der FC Wohlen als Sieger vom Platz.

Telegramm

FC Vaduz: Jehle; von Niederhäusern, Bühler, Puljic, Borgmann; Ciccone (Turkes / 74), Muntwiler; Coulibaly, Gajic (Jüllich / 36. min), Schirinzi (Burgmeier); Devic

FC Wohlen: Tahiraj; Hajrovic, Cvetkovic, Gudelj; Romano, Bicvic (Aliu), Pasquarelli (Tadic / HZ), Stadelmann; Schultz, Foschini (Seferi / 65); Pagliuca

Tore: 56. Min. 1:0 Pagliuca

Zuschauer: 624

Verwarnungen: 75. von Niederhäusern (Foul)

Stadion: Sportzentrum Niedermatten

Schiedsrichter : Tomasz Superczynski