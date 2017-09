Topplatzierung – LLB-Geschäftsbericht überzeugt erneut mit sehr guten Noten

Der Geschäftsbericht 2016 der LLB-Gruppe hat beim Geschäftsberichte-Rating des Wirtschaftsmagazins BILANZ erneut ausgezeichnete Noten erzielt und es unter die besten Zwölf in der Schweiz und Liechtenstein geschafft. Unabhängig vom Rating hat die LLB-Gruppe auch wieder das Label der Global Reporting Initiative für den Nachhaltigkeitsbericht erhalten.

Der Geschäftsbericht 2016 der LLB-Gruppe gehört zu den besten in der Schweiz und Liechtenstein. Im Bereich Design Print und Online setzte sich die LLB als beste Bank im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Unternehmen wie Hiag, Clariant, Geberit, Valora auf Rang 9 durch, wie am 28. September 2017 am Geschäftsberichte-Ratinganlass im Toni-Areal in Zürich zu erfahren war.

Drei Jurys beurteilten in fünf Kategorien 234 Geschäftsberichte. „Klarheit, Wahrheit und die Nähe zu den Stakeholdern sind die Qualitätselemente“, erklärt Hans-Peter Nehmer, Vorstandsmitglied des Harbour-Clubs und Jurypräsident. Und er ergänzt: „Unsere Jury verzeichnete im Ranking in den letzten Jahren wenig Bewegung.“ So platziert sich auch die LLB-Gruppe bereits zum wiederholten Mal in Folge in der Spitzengruppe.

Ranking im Überblick

Design Gesamt: 9

Design Print: 12

Design Online: 10 Value Reporting Gesamt: 18

Value Reporting Print: 10

Value Reporting Online: 77

Der Harbour-Club vernetzt Kommunikationschefs führender Schweizer Unternehmen und fördert ein strategisches Kommunikationsverständnis in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Geschäfts- berichte-Rating fand bereits zum 28. Mal statt. Es bewertet als einziges europäisches Rating systematisch sowohl die Print- als auch die Online-Version eines Geschäftsberichts. Weitere Informationen zum Rating sind unter www.gbrating.ch zu finden.

Nachhaltigkeitsbericht mit GRI-Label

Auch im Geschäftsbericht 2016 wendet die Liechtensteinische Landesbank (LLB) beim Reporting über Nachhaltigkeitsthemen wiederum die Standards der weltweit anerkannten Global Reporting Initiative (GRI) an. Der Bericht wurde mit Erfolg vom GRI Materiality Disclosure Service begutachtet und erhielt erneut das GRI-Label. Die LLB-Gruppe ist in Liechtenstein das einzige Unternehmen, das im Geschäftsbericht konsequent die neuesten GRI-G4-Richtlinien umsetzt. Sie bietet ihren Anspruchsgruppen dadurch besondere Transparenz. GRI ist das weltweit am meisten verwendete und umfangreichste Standardverfahren zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Der Geschäftsbericht 2016 der LLB-Gruppe steht online in Deutsch (gb2016.llb.li) und in Englisch (ar2016.llb.li) zur Verfügung und kann auch in gedruckter Form bestellt werden (ir@llb.li).

Wichtige Termine

Donnerstag, 8. März 2018, Jahresergebnis 2017

Mittwoch, 9. Mai 2018, 26. ordentliche Generalversammlung

