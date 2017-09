Tanzen als phantastisches Freizeitvergnügen

Der TCL wurde 1980 gegründet mit dem Ziel, den Gesellschaftstanz zu fördern und zu lehren. Derzeit beträgt die Mitgliederzahl gegen 200 Tanzbegeisterte. Wir sind stolz, dass wir etwa 90 Jugendliche im Alter von 5–18 Jahren zu unseren Mitgliedern zählen können.

Von Günther Matt

Wir trainieren jeweils dienstags und freitags im Gemeinschaftszentrum Resch in Schaan. Die Trainings werden von ausgebildeten Trainerinnen und Trainer geleitet. Die Jugendtrainerinnen unterrichten vorwiegend Hip-Hop. Die TCL Jugend hat in den letzten Jahren erfolgreich an vielen Turnieren teilgenommen und treten auch bei vielen Anlässen, so auch beim TCL-Sommernachtsball, als Showgruppe auf.

Der TCL bietet während des ganzen Jahres Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, sowie Disco-Fox und weiteren modernen Tänze an. Zudem offerieren wir auch Tanzkurse für Firmen, Clubs, Vereine oder Gruppen.

Die TCL Kinder- und Jugendgruppe veranstaltet dieses Jahr einen «Grammy Award» in der Aula der Primarschule Resch in Schaan. Die Termine sind am 24. November um 14.00 Uhr und am 25. November um 20.00 Uhr. Die zweite Veranstaltung ist eine Benefiz-Veranstaltung für Kinder tanzen für Kinder «Caring Hands».

Das alljährliche Highlight ist der TCL-Sommernachtsball. Der Tanzclub Liechtenstein veranstaltet seit 1988 jedes Jahr einen Sommernachtsball. Bereits zum 29. Mal lud der TCL am 17. Juni 2017 zum Ballabend in den grossen Saal des SAL in Schaan. Am 16. Juni 2018 findet der 30. Sommernachtsball statt. Bei diesem Jubiläumsball werden wir den Ballgästen wiederum ein abwechslungsreiches Programm mit hochstehenden Tanz-Showeinlagen bieten. Zum Tanz spielt das Tanzorchester «Gabriela und Jack».

Tanzen ist in erster Linie ein phantastisches Freizeitvergnügen

Die Bewegung zur Musik macht Spass, hilft ein besseres Körpergefühl zu entwickeln und macht fit und froh. Der Tanz ist eine der ältesten Ausdrucksformen des Menschen, die sich in allen Kulturen in vielfältiger Form entwickelt hat. Tanzen ist eine altersunabhängige Bewegungsform, vor allem beim Paartanzen. Dies ist eine ideale Möglichkeit, Körper und Geist in Schwung zu halten und mit Gleichgesinnten fröhliche Stunden zu verbringen. «Bewegung und Musik stimulieren das Gedächtnis». Die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und die Zufriedenheit sind nicht abhängig von der Art des Tanzes. Wichtig ist, dass man mit Vergnügen über das Parkett schwebt. Standardtänze wie Walzer, Foxtrott und Discofox, aber auch lateinamerikanische Klassiker, wie Rumba, Cha-Cha-Cha und Samba empfehlen sich für Leute, die sich an allgemeinen Tanzanlässen beteiligen wollen.

Bewegung für Jung und Alt

Es ist nie zu spät mit tanzen anzufangen. Dies ist einer der Vorteile dieser Bewegungsform. Es profitieren bereits Kinder vom Tanzen, wenn es um Beweglichkeit und Körperhaltung geht, doch auch ein Einstieg im mittleren oder fortgeschrittenen Alter wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv aus. Durch die Bewegung steigt die Produktion von Glückshormonen – eine Wohltat für die Seele und das Lebensgefühl. Auch das Gehirn profitiert von der tänzerischen Anregung. Schrittfolgen lernen und auf der Tanzfläche umzusetzen ist für die Konzentration und das Gedächtnis. So fördert das Tanzen den ganzen Menschen, erwiesenermassen bis ins hohe Alter.

Tanzen lernen – von Walzer bis Disco-Fox

Gesellschaftstänze wie Walzer, Cha-Cha-Cha und Disco-Fox erfreuen sich grosser Beliebtheit. Das Interesse an Tanzkursen ist laut Günther Matt, Präsident vom Tanzclub Liechtenstein, so gross wie schon lange nicht mehr. Besonders erfreulich ist, dass auch wieder sehr viele junge Tänzerinnen und Tänzer das Paartanzen entdeckt haben und Tanzkurse besuchen um anschliessend im TCL mitzumachen.

Haben wir ihr Interesse am Tanzclub Liechtenstein geweckt?

