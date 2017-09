Am 23. Januar 1719 wurde die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg vereinigt und zum Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben. In zwei Jahren feiert somit unser Land seinen 300. Geburtstag. Dieses grosse Jubiläum soll nach Ansicht der Regierung und der Gemeinden gebührend gefeiert werden.

Von Gemeindevorsteher Rainer Beck, Planken

Dazu hat die Regierung bereits 2015 einen Lenkungsausschuss zur Vorbereitung der Feierlichkeiten bestellt. Im Januar 2017 wurden die Gemeindevorsteher über den Stand der Vorbereitungsarbeiten informiert und zur Übernahme der hälftigen Kosten angefragt. Nachdem jedoch nicht abschliessend bekannt war, für was der Gemeindebeitrag verwendet werden soll, schlugen die Gemeindevorsteher vor, selbst ein Projekt unter Einbezug aller Gemeinden einzubringen. Der Vorschlag fiel auf einen Jubiläumsweg von Balzers nach Ruggell bzw. von Ruggell nach Balzers mit einer Hängebrücke über die Nendlerrüfe zwischen Planken und Nendeln bzw. zwischen dem Ober- und Unterland, welche das sichtbare Zeichen der dreihundertjährigen Zusammengehörigkeit der beiden Landesteile darstellen sollte. Mit dem Jubiläumsweg durch alle elf Gemeinden soll darüber hinaus die Verbundenheit und das gemeinsame Handeln aller liechtensteinischen Gemeinden gezeigt werden.

Nicht jeder Staat auf dieser Welt kann auf eine dreihundertjährige Geschichte, wie sie das Land Liechtenstein erlebt hat, zurückblicken. Es war deshalb den Gemeinden wichtig, ein gemeinsames Projekt vorzuschlagen, das über das Jubiläumsjahr hinaus Bestand hat und somit auch nach 2019 an unsere Entstehung vor 300 Jahren erinnert. Mit dem vorgeschlagenen Jubiläumsweg durch alle Gemeinden und der Jubiläumsbrücke, bei der von einer Lebensdauer von 50 Jahren ausgegangen werden kann, kann dieses hehre Ziel erreicht werden.

Kein Eingriff in unberührte Natur

Mit der Finanzierung des Projektes durch alle elf Gemeinden nach dem Einwohnerschlüssel möchten die Gemeinden ihre Solidarität untereinander demonstrieren. Rund 85% des veranschlagten Aufwands von 1.2 Millionen Franken. entfallen auf den Bau der symbolträchtigen Hängebrücke zwischen Planken und Nendeln. Dabei werden der Sägaweiher-Wanderweg auf der Unterlandseite und der seit Jahrhunderten bestehende Fussweg von Planken nach Nendeln auf der Oberlandseite mit einer 240 Meter langen und einen Meter breiten Hängebrücke, auf 700 Metern über Meer miteinander verbunden. Das Brückenprojekt berücksichtigt die verschiedenen Nutzungsinteressen in diesem Gebiet, jene der Erholungssuchenden und der Waldbewirtschaftung ebenso wie jene der Jägerschaft. Die geplante Brücke befindet sich etwa 100 Meter unterhalb des Wohngebietes von Planken in einem seit langem schon mit Wegen erschlossenen Gebiet, weshalb nicht von einem massiven Eingriff in die unberührte Natur gesprochen werden kann.

Die weiteren Kosten entfallen auf den Jubiläumsweg durch das ganze Land, bei dem die Wegführung bzw. der Verlauf des Weges von der jeweiligen Hoheitsgemeinde bestimmt wird. Es werden jedoch keine neuen Wege erstellt, sondern es sollen bestehende Fuss- und Wanderwege so verbunden werden, dass ein Wanderweg wie ein roter Faden durch das ganze Land verläuft. Der Weg soll entsprechend beschildert werden.

Solidarität zum Land zeigen

Mit den eingereichten und zustande gekommenen Referendumsbegehren in Vaduz und Balzers zum Gemeinderatsbeschluss über den Jubiläumsweg und über die Jubiläumsbrücke sind nun die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Vaduz und Balzers gefordert, sich den Beschlüssen der anderen Gemeinden anzuschliessen, Solidarität zu zeigen, ein Zeichen des Miteinanders zu setzen und zu einem bleibenden Geschenk aller Gemeinden an die liechtensteinische Bevölkerung beizutragen. Es sollte doch in einem kleinen Land wie Liechtenstein möglich sein, dass alle elf Gemeinden das selbe Ziel verfolgen und am gleichen Strick ziehen!