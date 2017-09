Plenum fordert eine

Grundsatzdiskussion

Der Landtag bewilligte in der heutigen Sitzung mit 24 Stimmen einen Nachtragskredit für das Radio L in Höhe von CHF 345.000. Damit müssen fällige Urheberrechtsgebühren an die SUISA Zürich bezahlt werden. Der NK war im Landtag praktisch unbestritten. Der Tenor aber war deutlich: Die Abgeordneten wollen eine Grundsatzdebatte über das Radio führen.

In der Diskussion wurde von den Abgeordneten die Frage in den Fokus gestellt, wieso es soweit kommen konnte.