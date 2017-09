Neue Auflage der «FMA-Praxis»

Rechtssicherheit und

Transparenz

Die FMA hat heute die «FMA-Praxis» publiziert. Die Behörde informiert damit über ihre Aufsichtstätigkeit.

Die Publikation dient der vertieften Information über die Aufsichtspraxis der FMA. Sie gibt in anonymisierter Form Auskunft über Entscheide und Verfügungen der FMA, über Beschlüsse der FMA-Beschwerdekommission und Urteile des Verwaltungsgerichtshofes in Zusammenhang mit der Finanzmarktaufsicht im Jahr 2016. Die «FMA-Praxis» dient der Rechtssicherheit sowie der Transparenz in Bezug auf die von der FMA praktizierte Aufsicht über den Finanzmarkt Liechtenstein.

Die «FMA-Praxis» ist in deutscher Sprache auf der FMA-Website www.fma-li.li unter «Publikationen» verfügbar.