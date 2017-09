Liga: USV mit hauchdünner 1:0-Auswärtsniederlage

Beim USV fehlte praktisch

der gesamte Angriff

Trotz Fehlens der kompletten Angriffsreihe (Bärtsch, Pola, Coppola) hätte der USV beinahe Punkte beim starken Tabellenzweiten FC Thalwil geholt. Die Gastgeber gehört zu jenen Teams in der 1. Liga-Gruppe 3, die mit 16 Treffern zu den vier treffsichersten zu zählen sind. Das spricht für eine gute Abwehrleistung des USV, allerdings passt in dieser Saison gar nichts zusammen.

Wenn alle Angreifer an Bord sind, fehlt es hinten und nachdem man sich in der Abwehr verstärkt hat, fallen vorne alle aus. Die Neuerwerbung Gabryel braucht noch einige Spiele, um sich als Sturmersatz zu bestätigen. Und Christen muss sich wieder an den höheren Rhythmus gewöhnen und sich konditionell noch verbessern.

Wichtig scheint, dass der USV bis zur Winterpause nicht zu viele Punkte liegen lässt, um im Frühjahr mit einigen starken Rückkehrern angreifen zu können. Das Trainergespann des USV Wild/Waser wollen im Herbst noch einige Punkte machen, um es im Frühjahr nicht noch schwerer zu haben.

Wehrmutstropfen in Thalwil: Stevic musste nach einer Ampelkarte vom Feld (90.)

Telegramm

Sportanlage: Etzliberg, Thalwil

Zuschauer: 100

USV Eschen/Mauren: Antic, Martinovic, Quintans, Thöni, Sele 56. Baumann), Kavcic, Willi (64.Topcu), Fässler, Knuth (64. Christen), Gabryel, Stevic.

Ergänzungsspieler: Schatzmann (Goali), Obren, Ritter L., Baumann, Topcu, Christen. Trainer: Wild, Waser

Tor: 22.min. 1:0 Codutui

Verwarnungen: 3x gelbe Karte für den USV, 2x gelbe Karte für Thalwil, 1 Rote Karte für Getoarber Hasani (direkte Karte), 1 Rote Karte für Marcel Stevic (2xgelb).



Erste Liga (Ergebnisse 8. Runde)

SA 23.09.2017

SV Höngg–FC St. Gallen 1879 II 2:1

FC Tuggen–FC Red Star ZH 4:4

FC Wettswil-Bonstetten-Winterthur II 1:1

FC Balzers-Mendrisio 0:0

FC Gossau–FC Kosova 5:0

FC Thalwil–USV Eschen/Mauren 1:0

AC Bellinzona-FC Seuzach

