Liechtensteins U17-Auswahl verliert gegen Luxemburg

0:3 gegen Nachwuchskicker

aus Luxemburg

Bis zur Pause hielt die Liechtensteinische U17-Nationalmannschaft gegen ihre Alterskollegen aus Luxemburg das 0:0. Am Ende reichte es gegen den pyhsisch starken Gegner aber dennoch nicht. Liechtensteins Nachwuchskicker mussten sich 0:3 geschlagen geben. Es war das erste von zwei Vorbereitungsspielen gegen Luxemburgs U17. Am Donnerstag bietet sich die Chance für das Team von Trainer Michael Koller sich zu revanchieren. Die Spiele werden im Sportzentrum Widau in Ruggell ausgetragen.

Telegramm