Jugend diskutiert am 4. November 2017 im Landtag /jetzt anmelden!

Ziel des Jugendrates:

Meinungen einzuholen

Am 4. November ist es soweit. Zum zweiten Mal lädt der Jugendrat Liechtenstein Jugendliche und junge Erwachsene zur Jugendsession in den Landtag in Vaduz ein. Nach dem grossen Erfolg der ersten Jugendsession im November des vergangenen Jahres geht am 4. November die Jugendsession in die zweite Runde. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 – 28 Jahre sind eingeladen im Landtagssaal mitzudiskutieren.

„Ziel ist Meinungen einzuholen“

„Die Jugendsession ist unser Instrument die Meinung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzuholen und an die Politik weiterzugeben. So möchten wir sicherstellen, dass die Meinung der Jungen ebenfalls Gehör findet!“ so Alessia Blöchlinger, Vorstandsmitglied des Jugendrates.

Neuauflage aufgrund grossem Interesse

Aufgrund der grossen Begeisterung der Teilnehmenden im letzten Jahr findet eine Neuauflage statt. „Viele Teilnehmende haben direkt angekündigt auch nächstes Jahr wieder dabei sein zu wollen und lobten die Organisation sowie das Format“ so Brian Haas, Präsident des Jugendrats.

Optimierungen umgesetzt

An der zweiten Jugendsession werden einige Verbesserungen durchgeführt. So wird der Zeitplan optimiert um mehr Diskussionszeit zu ermöglichen. Neu sollen die Teilnehmenden die Handouts zu den einzelnen Themen einige Zeit vor der Veranstaltung erhalten um sich noch besser auf die Themen vorbereiten zu können.

Themen: Integration, Schulsystem und Mobilität

Die zentralen Themen der 2. Jugendsession sind Integration, Schulsystem und Mobilität. Die Teilnehmenden können sich einer Diskussionsgruppe anschliessen und dort ihre Meinung einbringen.

„Die Themen Integration, Schulsystem und Mobilität / Verkehr sind aktuelle Themen welche die jungen Menschen heute beschäftigen. Wir möchten gemeinsam mit allen Teilnehmenden Verbesserungsmöglichkeiten ausarbeiten.“, so Brian Haas, Präsident des Jugendrats weiter.

Anschliessend werden die Themen in der grossen Runde im Landtag behandelt und über die Anträge aus den verschiedenen Gruppen abgestimmt. Jene Antragssteller welche eine Mehrheit der Teilnehmenden hinter sich bringen konnten können ihre Anträge dem Landtagspräsident übergeben.

Anmeldungen geöffnet

Da die Teilnehmeranzahl auch dieses Jahr beschränkt ist, werden Interessenten gebeten, sich so früh wie möglich anzumelden. Anmeldungen werden über www.jugendrat.li/jugendsession oder über E-Mail an info@jugendrat.li entgegengenommen. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Kontakt

Jugendrat Liechtenstein:

Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform für junge Erwachsene zwischen 15 und 28 Jahren, welche sich für politische Themen interessieren und einsetzen möchten. Der Verein wurde durch die beiden Initiatoren Brian Haas und Florian Ramos mit ihren Mitgründern Ende 2012 gegründet. Dieser bezweckt die Teilnahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Liechtenstein am politischen Prozess zu verbessern und die politische Bildung zu fördern. Ausserdem setzt sich der Jugendrat zum Ziel, die jungen Erwachsenen neutral auf das Wählen vorzubereiten sowie diese zur Stimmabgabe zu bewegen.

Bekannt wurde der Jugendrat vor allem durch sein Projekt easyvote, welches bei den Wahlen 2013 sowie 2015 zum Einsatz kam. (Maximilian Meyer)

Mehr Informationen zum Verein Jugendrat in Liechtenstein finden sich unter: www.jugendrat.li Kontakt für Interviews, Fragen, Anmerkungen, etc: Brian Haas, Präsident Jugendrat Liechtenstein, info@jugendrat.li