Gemütlicher Pensionisten-Ausflug der Landesverwaltung

Schiffsrundfahrt auf dem Urnersee

Vaduz – Das Pensionisten-Treffen der Landesverwaltung erfreut sich jedes Jahr grosser Beliebtheit und so nahmen am Donnerstag, 21. September, 108 ehemalige Mitarbeitende am Ausflug teil – womit eine Rekordzahl erreicht wurde. Der Höhepunkt des diesjährigen Treffens bildete eine Schiffsrundfahrt auf dem Urnersee.

Nachdem die Pensionistinnen und Pensionisten am Morgen mit dem Bus abgeholt wurden, versammelten sie sich zu einem stärkenden Frühstück im Hotel Deutscher Rhein in Bendern. Zu der fröhlichen Runde gesellte sich auch Regierungsrat Mauro Pedrazzini. Er begrüsste die Anwesenden im Namen der Regierung und wünschte allen einen erlebnisreichen Tag und schöne Stunden im Kreise der ehemaligen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Im Anschluss an die Begrüssungsworte wurden – wie es die Tradition verlangt – die ältesten Teilnehmenden geehrt: Dies waren bei den Damen Maria Magdalena Hermann mit 91 Jahren und bei den Herren der 90-jährige Kurt Schädler.

Kurz darauf ging es auch schon mit dem Bus los Richtung Brunnen, wo sich die ehemaligen Landesverwaltungs-Mitarbeitenden bei einem feinen Mittagessen auf die bevorstehende Schiffstour einstimmen konnten. Die knapp zweistündige Rundfahrt auf dem Urnersee bescherte den Pensionistinnen und Pensionisten ein einzigartiges Erlebnis. Die entspannte Atmosphäre auf dem Schiff sowie die wunderbare Aussicht liessen die Teilnehmenden ins Schwelgen kommen und die Zeit verflog für so manchen nur allzu schnell. Nachdem alle wieder festen Boden unter den Füssen hatten, bestieg die Gruppe zufrieden und bestens gelaunt den Bus, der sie zurück nach Liechtenstein chauffierte. (Inge Ospelt)