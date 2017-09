FC Buchs: Gut gekämpft, aber Gegner war stärker

2:0-Niederlage beim Aufstiegs-

Aspiranten FC Freienbach

Es war ein wirklich gutes 2.Liga-Interregional-Spiel. Besonders Freienbach zeigte als Spitzenteam auf, dass es in dieser Saison um den Aufstieg in die 1. Liga voll dabei sein will. Aber auch der FC Buchs unter der Leitung des Erfolgstrainers Cecco Clemente, der die Werdenberger in vier Jahren zu einer der besten Zweitliga-Mannschaften der Region geformt hat, darf trotz der Niederlage zufrieden sein . Denn für den Ligaerhalt müssen die Punkte von anderen Teams eingefahren werden, ist sich der Buchser Trainer sicher.

Cecco Clemente: »Freienbach gehört zu den stärksten Teams in unserer Gruppe und versuchen schon seit einigen Jahren, in die 1. Liga zurückzukehren, in welcher sie bereits vor Jahren gespielt haben.» Freienbach präsentierte sich gegen Buchs eindrucksvoll, souverän und hatte die Werdenberger jederzeit unter Kontrolle.

Der FC Buchs zeigte gar keine schlechte Partie. Deshalb sagte der Trainer nach dem Spiel: «Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat gekämpft und probiert, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten.»

In der ersten Halbzeit hatte der FC Buchs seine besten Angriffsaktionen. So z.B. in der 10.Minute als Raphael Rohrer einen Pass von Giger über links nicht unter Kontrolle brachte und eine hochkarätige Chance zur Führung vergab. Anschliessend probierte es Giger mit einem Gewaltschuss von links, doch Freienbachs Schlussmann parierte mit einer Glanzparade. Doch dann nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und erzielten in der 27. Durch Perna die 1:0-Führung.

Auch nach Seitenwechsel gab Freienbach den Ton an und erzielte durch den Doppelpack von Pena das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt standen die Schwyzer dem 3:0 näher als der FC Buchs dem Anschlusstreffer. Doch Buchs hatte auch seine Möglichkeiten. So beispielsweise Vuleta, der nur den Aussenpfosten traf (67.) Am Ende war es ein verdienter Sieg des FC Freienbach gegen einen FC Buchs, der als Neuling recht gut mithielt und nach den Worten von Trainer Clemente die Punkte gegen den Abstieg von anderen Teams holen muss. Denn die 2.Liga Inter-Gruppe 6 ist sehr stark.

Telegramm

Sportanlage: Chrummen, Freienbach

Zuschauer: 200

FC Buchs: Caluori, Solinger, Centura, Nujija, Andrade V., Andrade H. (55.Vuleta)., Gadient, Kalberer (55.Meier), Giger, Rohrer Raphael (81.Hanselmann), Rohrer Kevin. Ergänzungsspieler: Hofer, Tinner Daniel, Hanselmann, Sturzenegger, Meier, Vuleta, Amzi. Trainer: Cecco Clemente, Hofer Andreas.

Abwesend: Grob, Selimin, Tinner Daniel, Demirci, Schlegel P., Clemente, Schlegel Cyrill (teils verletzt oder im Ausland).

Tore: Raffaele Perna (27./53.)

Verwarnungen: 3x gelb für Freienbach, 2x gelb für Buchs

Tabelle